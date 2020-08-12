Через две недели в Иннополисе откроется культурный центр

В Иннополисе готовится к открытию новый культурный центр. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Татарстана, курирующий развитие Иннополиса, Роман Шайхутдинов.

Центр ArtSpace откроет двери уже через две недели. КЦ был построен за короткое время: строительство началось этой весной. В двухэтажном здании площадью 2,2 тысячи кв. м расположится зал с кинотеатром для проведения мероприятий, художественные мастерские, библиотека-лекторий, hackspace и звукозаписывающая студия, сообщает «Татар-информ».

Рядом с культурным центром планируют разбить новый парк с общественным огородом, где жители Иннополиса смогут выращивать овощи или ягоды.

Ранее в Иннополисе планировали построить роботизированную гостиницу.