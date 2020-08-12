«Хотим играть дома, но...»: «Барыс» сделал официальное заявление об участии в КХЛ

Президент «Барыса» Борис Иванищев сделал официальное заявление по поводу участия казахстанской команды в предстоящем сезоне КХЛ.

В Казахстане до сих пор продолжается карантин из-за коронавируса. В случае если ограничения не будут сняты, то команде предстоит либо сняться с КХЛ, либо переехать в один из российских городов.

«У нас идет улучшение ситуации, смягчение карантина. Думаю, его снимут. Хотим, конечно, дома играть, но еще время есть.



Наши клубы не сыграют в следующем сезоне ВХЛ? Мы-то будем участвовать в КХЛ, так как летаем чартером. Это решение касается ВХЛ и МХЛ, так как команды передвигаются на автобусах, поездах, а границы закрыты», — цитирует Иванищева ТАСС.



Накануне Казахстанская федерация хоккея приняла решение снять с розыгрыша ВХЛ три местных клуба — «Сарыарка» (Караганда), «Торпедо» (Усть-Каменогорск) и «Номад» (Нур-Султан).

О других проблемах команд Восточной конференции КХЛ можно почитать в материале «Реального времени».