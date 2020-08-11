Росстат оценил падение ВВП России во II квартале в 8,5%
По данным Росстата, в апреле-июне 2020 года ВВП России сократился на 8,5%. Это оказалось выше прогнозов Минэкономразвития и Центробанка.
«Индекс физического объема валового внутреннего продукта во II квартале 2020 года относительно соответствующего периода 2019 года, по предварительной оценке, составил 91,5%», — сообщает Росстат.
Ранее Банк России оценивал сокращение ВВП во втором квартале в 9,5—10%. В Минэкономразвития РФ сообщали о падении в 9,6%.АналитикаЭкономика
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