Падение ВВП России во втором квартале составило 9,5–10%

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Во втором квартале 2020 года в России снизился объем ВВП на 9,5—10%. Об этом говорится в бюллетене Банка России «О чем говорят тренды».

По данным аналитиков, экономика России находится на «нижней точке спада» из-за кризиса, вызванного последствием пандемии коронавируса.

«Падение выпуска в базовых отраслях за апрель — июнь оценивается нами в диапазоне 8,5—9,0% год к году. По нашим оценкам, это соответствует снижению ВВП во втором квартале на 9,5—10% год к году»,— передает данные бюллетеня «Коммерсант».

Также сообщается, что годовая инфляция в июне ускорилась до 3,21%.

Ранее эксперты ВШЭ рассказали, когда экономика РФ вернется к докризисным показателям.

