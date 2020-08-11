Воспитанник «Рубина» Степанов дебютирует за «Ротор» в матче против «Зенита»

Защитник Данил Степанов попал в стартовый состав «Ротора» на матч 1-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против питерского «Зенита».

Арендованный у казанского «Рубина» футболист выйдет на привычном для себя левом фланге обороны волгоградской команды. Этот матч станет дебютным для Степанова в футболке «Ротора».

Также в стартовый список волгоградцев попал экс-нападающий «Рубина» Камиль Муллин. Еще один бывший игрок казанцев Бека Микелтадзе остался в запасе.

Матч против «Зенита» состоится в Волгограде во вторник и начнется в 18:00 по мск.

Напомним, Степанов был арендован «Ротором» у казанского «Рубина».