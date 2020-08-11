«Неправильно повел себя в «Рубине»: Калинин рассказал о своем уходе в «Динамо»

Защитник «Урала» Игорь Калинин в интервью Sport24 вспомнил историю собственного перехода из казанского «Рубина» в московское «Динамо».

«Почему решил перейти из «Рубина» в «Динамо»? Просто хотел в Москву, наверное. Еще зимой того сезона мог перейти в «Динамо», Дмитрий Валерьевич (Хохлов) позвонил.

Неправильно повел себя в «Рубине», потому что уже тогда попрощался со всеми. Не надо было так делать. В итоге во втором круге я почти не играл», — сказал Калинин.

24-летний защитник выступал за «Рубин» в сезоне-2018/19 годов, проведя за казанскую команду восемь матчей во всех турнирах и отметившись одним забитым мячом. По окончании того сезона Калинин перешел в «Динамо».