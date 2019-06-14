Игорь Калинин перешел из «Рубина» в московское «Динамо»

Фото: ФК "Рубин"

Защитник Игорь Калинин, игравший за казанский «Рубин» в прошедшем сезоне, перешел в «Динамо». Об этом сообщается на сайте московского клуба.

Сообщается, что соглашение с 23-летним футболистом рассчитано на три года. В сезоне 2018/2019 Калинин провел за основную команду «Рубина» восемь матчей во всех турнирах и забил один мяч. Также защитник выступал за украинские клубы «Ильичевец» (сейчас — «Мариуполь»), «Заря» (Луганск), «Звезда» (Кропивницкий), а также за российские «Волгарь» (Астрахань) и «Краснодар».