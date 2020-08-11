У бывшего артучилища в Казани нашли противотанковую мину

В котловане на территории бывшего артучилища в Казани нашли противотанковую мину. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Казани.



Мина была обнаружена сегодня при земляных работах на территории бывшего артучилища. Позже выяснилось, что она учебная.

Напомним, в конце июня в Набережных Челнах на строительной базе обнаружили противотанковые мины. Во время разведки спасатели обнаружили шесть противотанковых мин с надписями «Учебная».