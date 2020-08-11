У бывшего артучилища в Казани нашли противотанковую мину
В котловане на территории бывшего артучилища в Казани нашли противотанковую мину. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Казани.
Мина была обнаружена сегодня при земляных работах на территории бывшего артучилища. Позже выяснилось, что она учебная.
Напомним, в конце июня в Набережных Челнах на строительной базе обнаружили противотанковые мины. Во время разведки спасатели обнаружили шесть противотанковых мин с надписями «Учебная».Происшествия Татарстан
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