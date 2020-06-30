В Челнах во время уборки мусора на строительной базе обнаружили противотанковые мины

В Набережных Челнах вчера днем на строительной базе обнаружили противотанковые мины.

Сообщение о находке на стройбазе «Юпитер», расположенного по 1-ой автодороге, поступило в 12:45. Мину обнаружил водитель погрузчика во время уборки мусора на территории базы. На место происшествия съехались все спецслужбы: полицейские, медики, отдел ФСБ.

Во время разведки спасатели обнаружили шесть противотанковых мин с надписями «Учебная». Позже всем службам был дан отбой, пишут «Челнинские известия».



В конце мая в Бугульме сотрудники уголовного розыска полиции изъяли четыре артиллерийских снаряда калибра 45 мм времен Гражданской войны.

