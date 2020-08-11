Роспотребнадзор: в России началась циркуляция вируса гриппа, для детей готовят 18 млн вакцин

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Роспотребнадзор проводит мониторинг циркуляции различных вирусов в 17 регионах России.



По ее словам, на данный момент исследовано более 1,5 тыс. проб. Результаты говорят о циркуляции негриппозных вирусов. «Из общего количества проб мы увидели циркуляцию вирусов почти у 6% неболеющих россиян, которых мы обследовали методом случайной выборки», — сказала она.

Также глава ведомства добавила, что циркуляция сезонного вируса была выявлена в 65% случаев, у каждого десятого — вирусы парагриппа, сообщает ТАСС.

«Вирус гриппа только один, но это говорит о том, что циркуляция уже есть», — подчеркнула Попова.

Также Анна Попова сообщила об изготовлении порядка 18 млн доз вакцины от гриппа для детей, 10 млн из них будут доставлены в регионы к 1 сентября.

Ранее Роспотребнадзор заявлял, что осенью в Россию придут четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых обновленные.

