Роспотребнадзор: в Россию осенью придут три обновленных штамма гриппа

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Роспотребнадзор заявил, что осенью в Россию придут четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых обновленные. По словам главы ведомства Анны Поповой, россияне пока не прививались от этих штаммов.

«Еще в феврале ВОЗ рекомендовала в сезоне 2020—2021 годов в северном полушарии квадривалентные вакцины, содержащие: вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); вирус, подобный B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage); вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)», — передает ТАСС.

Специальная комиссия ВОЗ, которая дважды в год пересматривает штаммы гриппа, в этом сезоне рекомендует использовать три обновленных штамма.



Ранее эксперты спрогнозировали, что в этом году ожидается сочетанная циркуляция вирусов: с нами одновременно будут и грипп, и коронавирус.

