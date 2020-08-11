«Вечер бокса WBC» перенесен в Казань из-за коронавируса

Боксерский бой между россиянами Русланом Файфером и Алексеем Папиным в рамках «Вечера бокса WBC» состоится в Казани 22 августа, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

«Шоу пройдет 22 августа в Казани. Этот турнир должен был состояться 15 августа в Сочи, но в связи с изменившейся эпидемиологической ситуацией в Краснодарском крае Федерацией бокса России принято решение перенести мероприятие», — говорится в сообщении.

22 августа на ринг также выйдут Альберт Батыргазиев, Харитон Агрба, Павел Силягин и многие другие.

Россияне Файфер и Папин поспорят между собой за право стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжелом весе.

Отметим, что всего в списке 29-летнего Файфера 25 побед (16 нокаутом) в 26 проведенных боях, в активе 32-летнего Папина 11 побед (10 нокаутом) и 1 поражение.

Ранее в Казани был отменен бой между финалисткой Олимпиады Софьей Очигавой и казахстанской чемпионкой Фирузой Шариповой.

