Минспорт рекомендовал регионам не брать на работу в спорте лиц, причастных к допингу

Министерство спорта России — в лице министра ведомства Олега Матыцина — выслало рекомендации руководителям регионов по проведению анализа реализации мер противодействия допингу в спорте. Особо выделены меры в отношении лиц, причастных к применению допинга и иных запрещенных веществ, сообщает пресс-служба ведомства.

«Минспорт России отмечает, что выявляются случаи, когда дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил спортсмены, тренеры и официальные лица продолжают работать на ответственных должностях в сфере физической культуры и спорта. Министерство спорта считает такое положение дел недопустимым и противоречащим антидопинговой политике в сфере спорта», — говорится в сообщении.

При выявлении подобных случаев регионам рекомендуется рассмотреть вопрос их профессионального статуса.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на 4 года от участия в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Такие санкции были приняты из-за манипуляций с данными московской лаборатории.