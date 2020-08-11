Сервис POS-кредитования Сбербанка используют более 100 торговых точек в Татарстане

Более чем в 100 торговых точках Татарстана Сбербанком запущен сервис выдачи POS-кредитов. POS-кредитование (Point Of Sale с англ. — пункт продажи) — это выдача кредитов на определенные товары непосредственно в торговых точках. Кредит по такой схеме оформляется достаточно быстро — решение приходит в течение 2—3 минут после подачи заявки. Посещать отделение банка покупателю не нужно.

Специально для развития линейки POS-продуктов Сбербанк запустил кредитный маркетплейс «Покупай со Сбербанком» (16+). «Покупай со Сбербанком» — сервис онлайн-кредитования, который объединяет клиентов, партнеров и финансовые организации в рамках процесса оформления покупки в кредит, а также в рассрочку без переплаты. Сервис, запущенный в декабре 2018 года, активно развивается, совершенствует технологии и расширяет партнерскую базу.

Сервис «Покупай со Сбербанком» позволяет оформить POS-кредит и рассрочку на товары и услуги на сайтах партнеров Сбербанка, при этом оформление заявки, рассмотрение запроса и подписание документов осуществляются полностью онлайн и не подразумевают участия в процессе сотрудников банка или партнера. Преимуществом продукта является технология, обеспечивающая быстрый и полностью безбумажный процесс оформления.

Торговые организации и магазины могут подключиться к сервису «Покупай со Сбербанком» быстро и просто, оставив заявку на сайте.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«В ходе последовательной реализации продуктовой стратегии Сбербанка была создана технологическая платформа «Покупай со Сбербанком», которая позволяет повысить доступность товаров и услуг для наших клиентов и увеличить продажи у наших торговых партнеров».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО Сбербанк