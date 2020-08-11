В России могут увеличить пособия на детей от трех до семи лет

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В России могут увеличить пособия на детей трех–семи лет для малоимущих семей. Об этом сообщил Минтруд.

Сейчас сумма пособий составляет половину прожиточного минимума на детей в регионе. При этом в ведомстве отмечают, что уровень пособий слишком мал, чтобы вывести доход семьи из-за черты бедности.

Как может измениться размер пособий, в ведомстве не уточняют, рассказали «Известия».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет. Они будут выплачиваться для детей каждый месяц в размере 50% прожиточного минимума, установленного в регионе проживания.

