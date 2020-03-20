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В России появился новый вид выплат семьям с детьми от трех до семи лет

17:27, 20.03.2020
В России появился новый вид выплат семьям с детьми от трех до семи лет
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет. Они будут выплачиваться для детей каждый месяц в размере 50% прожиточного минимума, установленного в регионе, где они живут.

Согласно документу, выплаты установлены с 1 января 2020 года. Они будут предоставляться тем семьям, у которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную региональными властями.

Ранее сообщалось, что жительницам сел Татарстана будут платить по 100 тысяч за рождение третьего и последующего ребенка.

Общество
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