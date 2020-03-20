В России появился новый вид выплат семьям с детьми от трех до семи лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет. Они будут выплачиваться для детей каждый месяц в размере 50% прожиточного минимума, установленного в регионе, где они живут.



Согласно документу, выплаты установлены с 1 января 2020 года. Они будут предоставляться тем семьям, у которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную региональными властями.

Ранее сообщалось, что жительницам сел Татарстана будут платить по 100 тысяч за рождение третьего и последующего ребенка.