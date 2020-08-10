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В закон об удаленной работе могут добавить положение о северных надбавках

08:20, 10.08.2020
В закон об удаленной работе могут добавить положение о северных надбавках
Фото: Pixabay

В Госдуме законопроект о регулировании дистанционной работы могут дополнить положением о северных надбавках и доплатах за «вредность».

Как сообщает газета «Известия», необходимо проработать вопрос о потенциальных получателях надбавок за работу с особыми условиями труда. Сейчас по закону северные надбавки положены работникам предприятий, расположенных на Крайнем Севере. При этом они могут достигать 100% от заработной платы.

«Нам предстоит понять, как доплачивать: по месту нахождения компании или по месту, где трудится удаленный сотрудник. Допустим, если компания в Норильске, а удаленный сотрудник в Сочи, положена ли ему северная доплата? А если наоборот?» — сказал Прокопов.

Напомним, что Минтруд России поддержал проект поправок в Трудовой кодекс РФ о дистанционном режиме работы, они в том числе предусматривают компенсацию расходов на электричество.

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