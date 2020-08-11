В Казани экс-директора завода «Эталон» обвиняют в уводе федерального участка

Перед Советским райсудом Казани предстанет сегодня бывший гендиректор казанского опытного завода «Эталон» Борис Колик. Как выяснило «Реальное время», ему предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного Кодекса РФ — превышение должностных полномочий, мошенничество и незаконное предпринимательство.



По версии Следкома по Татарстану, в 2015-м году по команде руководителя «Эталона» участок территории завода размежевали на шесть частей, после чего пять зарегистрировали заново как собственность предприятия, а один продали ООО «Строймеханизация» по заниженной цене 4,8 млн рублей при рыночной 8,4 млн рублей.

Силовики и представители потерпевшего Росимущества считают, что Колик превысил полномочия, поскольку без согласия директоров не имел права распоряжаться имуществом на такие суммы. Кроме того, следователи обвиняют бывшего «генерала» в хищении 1,7 млн рублей от той самой сделки со «Строймеханизацией». По версии Следкома, по требованию Колика деньги эти ушли на счет не «Эталона», а компании «ПВК «ИнженерЪ», после чего были обналичены и переданы ныне обвиняемому.

Третий эпизод дела связан с деятельностью фирм «ПВК «ИнженерЪ» и «Эталон-К», которую, по мнению силовиков, полностью контролировал генеральный директор «Эталона».

Судебный процесс начнется с предварительных слушаний, которые проходят в закрытом режиме.

Сам Борис Колик в разговоре с «Реальным временем» заявил: «Не вынес с предприятия ни копейки!» В числе свидетелей обвинения — бывшая замглавы Росимущества Елена Паткина, которую сейчас судят по другому делу.

Подробности — в материале «Реального времени».