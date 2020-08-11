«Рубин» стартует в новом сезоне РПЛ домашним матчем с «Локомотивом»

«Рубин» в стартовом туре нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) примет в Казани московский «Локомотив». Встреча состоится на «Ак Барс Арене», начало игры — в 20.00.

Этот матч станет последним в рамках первого тура РПЛ. Ранее «Химки» уступили дома ЦСКА (0:2), «Ростов» в Саранске победил «Тамбов» (1:0). Неудачно свой сезон начала «Уфа», крупно проиграв «Краснодару» (0:3) на своем поле. Кроме того, «Спартак» сыграл вничью с «Сочи» (2:2), а накануне «Динамо» на выезде переиграло «Урал» (2:0).

Во вторник также состоится игра в Волгограде, где новичок РПЛ «Ротор» примет действующего чемпиона страны питерский «Зенит».

В предыдущем чемпионате России «Рубин» при Леониде Слуцком уступил в Казани «Локомотиву» со счетом 0:2.

Напомним, ранее за несколько дней до матча в столице Татарстана футболисты московской команды попали в скандальную ситуацию.