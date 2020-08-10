СК: в Татарстане начальник колонии причастен к проносу 11 телефонов за взятки

Сегодня Следком по РТ обнародовал часть деталей уголовного дела начальника свияжской колонии №5 УФСИН Малика Хуснетдинова. Ему предъявлено обвинение в получении взяток на 100 тысяч рублей в 2018 году на посту руководителя казанской колонии №18.



По версии следствия, деньги передавал один из родственников осужденных за пронос мобильных телефонов и комплектующих на режимную территорию. «Следствием установлено четыре проноса 11 телефонов», уточнил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

В Следкоме не исключают появления в деле Хуснетдинова новых эпизодов.

Напомним, вину начальник не признает, с 7 августа по решению суда он находится под домашним арестом.