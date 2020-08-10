Лейбл «Элвин Грей» озвучил официальную позицию по конфликту с VILLI

Фото: Дмитрий Резнов

Лейбл «Элвин Грей» озвучил официальную позицию по конфликту башкирского певца Радика Юльякшина (Элвина Грея) с певцом Вильданом Шамсутдиновым, выступающим под псевдонимом VILLI.

В своем Instagram лейбл сообщает, что Шамсутдинов вступил в пирамиду и начал вовлекать в нее своих фанатов. Это могло негативно сказаться на репутации лейбла. «Вильдану дали понять, что людей обманывать нехорошо. Он не понял», — говорится в сообщении в соцсети.



Также лейбл сообщает: «Отношения в [любовном] треугольнике здесь ни при чем. У Радика своя жизнь, рядом прекрасная Изи. У Вильдана — Гульназ. Просто здесь имеет место грубое нарушение контракта со стороны Вильдана».

«Это не говорит [о том], что он плохой. Он пока молод и ветренен. Гульназ, пожалуйста, здесь не хейтите».



Напомним, Элвин Грей вынес в публичное поле конфликт с теперь уже бывшим участником своего лейбла — певцом Вильданом Шамсутдиновым.

