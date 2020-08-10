ВТБ в Татарстане одобрил сделки проектного финансирования с эскроу на 7,2 млрд рублей
ВТБ в Татарстане за год с момента перехода на новую схему расчетов по договорам долевого участия с использованием эскроу-счетов одобрил 14 сделок проектного финансирования на сумму 7,2 млрд рублей. Это более 208 тысяч квадратных метров жилья в республике.
С 1 июля 2019 года и по настоящее время банк в регионе заключил 11 сделок на сумму 5,2 млрд рублей, в том числе 3,7 млрд рублей — в рамках льготной «Программы 1764» Минэкономразвития РФ. На счета эскроу ВТБ в республике привлек около 2,5 млрд рублей средств клиентов — физических лиц.
«В текущих условиях мы не только поддерживаем клиентов, попавших в трудную финансовую ситуацию из-за пандемии коронавируса, но и продолжаем финансировать проекты крупнейших застройщиков в регионе. Кроме того, за время самоизоляции нам удалось привлечь две новые компании, в Набережных Челнах и Казани. Строительная отрасль — одна из приоритетных в нашем кредитном портфеле, сейчас у нас на рассмотрении еще восемь заявок более чем на 7 млрд рублей», — отметила Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в Татарстане.
Система расчетов через счета эскроу дополнительно защищает покупателя квартиры от риска ее недостроя и дает гарантию, что его деньги перечислятся застройщику только в момент, когда объект будет фактически возведен. До ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами дольщиков, размещенными в банке. В случае если дом не достроен в срок, вложения возвращаются вкладчикам на личный счет. Кроме того, средства на счетах эскроу застрахованы АСВ на сумму до 10 млн рублей.
Банк ВТБ (ПАО)
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