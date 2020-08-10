В Казани благоустроили 102 территории в рамках программы «Наш двор»

На сегодняшний день в Казани в рамках президентской программы «Наш двор» завершено благоустройство более ста территорий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Как рассказал председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев, всего в 2020 году планируется благоустроить 226 придомовых территорий, а в ближайшие пять лет обновить все нуждающиеся в ремонте дворы Казани.

Сообщается, что на данный момент благоустроено 102 двора, работы идут еще на 101 территории. «Отличительная особенность стартовавшей программы — ее нацеленность на создание во дворах комфортных и безопасных условий пребывания для жителей всех возрастов, продуманных пешеходных связей», — отметил Куляжев.

Ранее стало известно, что сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов проверил качество благоустроенных по программе «Наш двор» территорий в Бугульме.

