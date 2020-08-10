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Минниханов проверил качество новых дворов в Бугульме

13:45, 10.08.2020
Минниханов проверил качество новых дворов в Бугульме
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов проверил качество работ, проведенных в Бугульме по президентской программе «Наш двор». Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Лилию Галимову.

Благоустроенная в рамках программы территория, которую посетил Минниханов, объединяет шесть домов по трем улицам: Гафиятуллина, Тукая и Гоголя. Сообщается, что во дворах асфальтировали дороги и тротуары, а также установили скамейки и урны.

Известно, что планируется обустроить детские площадки и воркаут-зоны.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах в эксплуатацию сдали первый двор, отремонтированный в рамках республиканской программы «Наш двор». На остальных объектах работы планируется завершить к сентябрю.

ОбществоИнфраструктура Татарстан

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