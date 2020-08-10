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В России назвали новые востребованные профессии будущего

14:45, 10.08.2020
В России назвали новые востребованные профессии будущего
Фото: realnoevremya.ru

В ближайшие шесть-десять лет 16% компаний России ожидают появления новых профессий. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора по развитию систем профессиональных квалификаций Института труда (ВНИИ труда) Ирину Волошину.

Развитие интернет-технологий привело к появлению профессии специалиста по интеграции «облачных» приложений, оператора системы роботизированного управления терминально-складским комплексом, оператора 3D-моделирования. «Постепенное развитие содержания профессий и квалификаций идет параллельно с развитием реального сектора экономики», — отметила Волошина.

Также исследования ВНИИ труда показали, что, по мнению четверти опрошенных россиян, должны измениться требования к работникам уже существующих профессий.

Напомним, что в список актуальных профессий Татарстана 2020—2022 годов вошли 121 профессия и специальность среднего профессионального образования.

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