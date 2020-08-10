В Польше предложили собрать чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии

В Польше предложили собрать чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии, где протесты против результатов президентских выборов прошли с применением силы в отношении демонстрантов.

«После президентских выборов в Белоруссии власть применила силу против своих граждан, которые требуют перемен в стране. Мы должны солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе», — передает сообщение канцелярии премьера Польши «РИА Новости».

Напомним, что массовые акции протеста в городах Белоруссии начались после завершения дня выборов главы государства. Силовики начали применять светошумовые гранаты, водометы. Протестующие сооружали баррикады из мусорных баков, кидали в милицию файеры. СК начал возбуждать против демонстрантов уголовные дела.

