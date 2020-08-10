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В Белоруссии начали возбуждать уголовные дела против демонстрантов

08:29, 10.08.2020
В Белоруссии начали возбуждать уголовные дела против демонстрантов
Фото: кадр видео

В Белоруссии следственные органы начали возбуждать уголовные дела по факту массовых беспорядков.

Также СМИ сообщают, что возбуждены уголовные дела по фактам насилия в отношении сотрудников полиции.

Глава СК Белоруссии объявил, что участникам и организаторам беспорядков грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что после проведенных выборов в Беларуссии вспыхнули протесты. Задержаны, как минимум, 140 человек.

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