В Белоруссии начали возбуждать уголовные дела против демонстрантов

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В Белоруссии следственные органы начали возбуждать уголовные дела по факту массовых беспорядков.

Также СМИ сообщают, что возбуждены уголовные дела по фактам насилия в отношении сотрудников полиции.

Глава СК Белоруссии объявил, что участникам и организаторам беспорядков грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что после проведенных выборов в Беларуссии вспыхнули протесты. Задержаны, как минимум, 140 человек.

