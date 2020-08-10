В Татарстане оштрафовали жителя, который нецензурно обругал полицейского

Фото: Реальное время

В Татарстане на 30 тысяч рублей оштрафовали жителя Альметьевска, который нецензурно обругал полицейского. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Татарстана.

Суд установил, что 29 марта 39-летний мужчина, будучи в нетрезвом виде, публично оскорбил нецензурной бранью одного из полицейских в помещении районного отдела полиции.

Свою вину он признал и сказал, что раскаялся. Мужчине назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.



Ранее Кремль указал МВД на то, что необходимо прекратить практику массового применения закона об оскорблении госсимволов и органов власти. В администрации президента подчеркивают, что статья нужна не для наказания за оскорбление конкретных чиновников и силовиков.

