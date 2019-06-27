Кремль поручил полиции прекратить штрафовать за оскорбление чиновников и силовиков

Кремль указал МВД на то, что необходимо прекратить практику массового применения закона об оскорблении госсимволов и органов власти.

В администрации президента подчеркивают, что статья нужна не для наказания за оскорбление конкретных чиновников и силовиков. С МВД уже прошли консультации, чтобы в региональные подразделения полиции были направлены разъяснения по применению закона, сообщает телеканал «Дождь».

Источники утверждают, что решено не наказывать и в тех случаях, которые касаются высказываний в адрес Путина. Уточняется, что запрещено оскорбление президента как института, а не конкретного лица.

Сам президент РФ Владимир Путин прокомментировал закон 20 июня на Прямой линии. Он объяснил, что закон направлен на то, чтобы «никто не позволял себе глумиться над флагом или гербом».

Напомним, в апреле суд вынес первое в России решение по делу об оскорблении власти.