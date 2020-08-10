Минздрав Татарстана о новой инфекционной больнице: «Это эпохальное событие»

Фото: Илья Репин

Первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев рассказал о запуске нового корпуса инфекционной больницы в Казани.

Напомним, что больницу построили за 100 дней.

«Была проведена колоссальная работа. Это было совершенно оправданное решение нашего президента — когда он решил сделать объект капитальным, а не временным. Это наследие долгие годы прослужит татарстанцам. И для нас это сегодня эпохальное событие», — рассказал Альмир Абашев.

Больница представляет собой многопрофильный медицинский комплекс, где представлены все диагностические медслужбы. По последним нормам организовано пребывание пациентов. Все палаты боксированы, фактически не происходит смешение «чистых зон», там, где движется персонал, и там, где движутся пациенты.

Сегодня на открытие нового корпуса инфекционной больницы в Казани приедет министр здравоохранения России.

