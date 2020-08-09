Соцсети: в Казани выстроилась очередь в аквапарк «Ривьера»

В воскресенье в Казани у входа в аквапарк «Ривьера» выстроилась большая очередь. Фото толпы на улице перед входом в здание выложил телеграм-канал «Кот казанский».

Посетители выстроились в очередь длиной около 20 метров.

Напомним, сегодня в Москве очередь из желающих проголосовать на выборах президента Белоруссии выстроилась к зданию посольства страны. Ее длина составила около 600 м.

В свою очередь «Ривьера» уже попадала в зону внимания прокуратуры и Роспотребнадзора из-за толп отдыхающих на пляже аквапарка. Оштрафовать учреждение могут на 50 тысяч рублей.