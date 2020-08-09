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В Москве очередь из желающих проголосовать в посольстве Белоруссии растянулась на 600 м

16:58, 09.08.2020
В Москве очередь из желающих проголосовать в посольстве Белоруссии растянулась на 600 м

В Москве очередь у посольства Белоруссии растянулась не меньше чем на 600 м. Желающие проголосовать на выборах президента республики стояли от здания дипмиссии в Армянском переулке и до улицы Мясницкой.

Согласно данным карт, эта линия составляет в длину около 600 м. Фото и видео колоссальной очереди стали появляться в соцсетях.

В самом посольстве объяснили возникновение такой толпы «ковидными» ограничениями и активностью избирателей.

«Сейчас мы стараемся расширить пропускную способность, учитывая эпидемиологические требования», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя дипмиссии.

Напомним, что сегодня в Белоруссии проходят выборы президента республики. ЦИК страны уже признал голосование состоявшимся, поскольку в нем приняли участие более половины избирателей.

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