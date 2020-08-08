Роспотребнадзор по Татарстану огласил итоги проверки в аквапарке «Ривьера»

Фото: соцсети

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на пресс-конференции рассказала, что в ходе проверки казанского аквапарка «Ривьера» был выявлен ряд нарушений. Вчера Авдонина анонсировала проверку аквапарка после сообщений в СМИ о о толпе отдыхающих.

«Нарушения на открытой зоне были выявлены в части несоблюдения социальной дистанции. Действительно, на момент обращения количество отдыхающих превысило 2 тыс. человек, что, конечно же, недопустимо. Лежаки стояли вплотную друг к другу и не соблюдались другие меры профилактики», — отметила Авдонина.

По ее словам, на момент обследования количество отдыхающих составило 600 человек.

«Это то оптимальное количество, которое может быть допущено на площади открытого аквапарка с учетом соблюдения социальной дистанции», — подчеркнула замруководителя Роспотребнадзора по РТ.

В итоге был составлен административный протокол, штраф может составить 50 тыс. рублей. Также выдано предписание об устранении нарушений.



Авдонина отметила, что открытая зона аквапарка продолжает свою работу.