В Казани цены на квартиры за год выросли максимально среди городов-миллионников

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

За год цены на жилье в Казани выросли на 14,5%. Это максимальный рост среди крупнейших городов страны.

По данным «Коммерсанта», средняя стоимость жилья в столице Татарстана достигла 88 тысяч рублей за 1 кв. метр.

При этом по отношению к июню 2020 года цены на недвижимость поднялись на 0,4%.

Из исследования газеты следует, что в Казани жилье стоит дороже, чем в остальных региональных городах-миллионниках. Столица Татарстана уступает только Москве и Санкт-Петербургу, где средняя стоимость одного «квадрата» достигает 199,8 и 127,6 тысячи рублей соответственно.