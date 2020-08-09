Источник: все лидеры-легионеры «Ак Барса» больны коронавирусом

Как сообщает популярный хоккейный телеграм-канал «АренаБреда» ближайшие контрольные матчи «Ак Барса» против московского «Динамо» под угрозой срыва. Причина — положительные тесты иностранных лидеров казанского клуба.

— У Казани больны все лидеры-легионеры. Положительные диагнозы могут помешать барсам подойти во всеоружии к турниру чемпионов, который стартует через 10 дней, — сообщает источник.

Игры «Ак Барса» против «Динамо» должны состояться 10 и 11 августа в Москве. Ранее стало известно об отмене контрольной встречи казанцев против ЦСКА.

Напомним, что турнир чемпионов в Казани должен будет пройти с 19 по 23 августа. Старт регулярного чемпионата КХЛ намечен на 2 сентября матчем за Кубок Открытия в Москве между ЦСКА и «Ак Барсом».

В составе казанцев пять легионеров: шведский вратарь Адам Рейдеборн, шведский защитник Микаэль Викстранд, канадские нападающие Патрис Кормье и Джастин Азеведо, французский форвард Стефан Да Коста. Также есть канадец с казахстанским паспортом Найджел Доус, который в КХЛ официально не считается легионером.