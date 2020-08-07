Отменен матч между «Ак Барсом» и ЦСКА в Москве

Казанский «Ак Барс» вынужден скорректировать план подготовки к новому сезону. 10 и 11 августа подопечные Дмитрия Квартальнова отправляются в Москву на серию контрольных игр против московского «Динамо». А вот игра, запланированная на 13 августа, против действующего чемпиона, московского ЦСКА, официально отменена по договоренности клубов, сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу армейской команды.



Причины отмены не сообщаются, хотя ранее появилась информация, что почти весь состав ЦСКА находится на карантине из-за вспышки коронавируса в команде. Ранее был отменен намеченный на 8 августа контрольный матч между ЦСКА и московским «Динамо».



Напомним, что 2 сентября ЦСКА и «Ак Барс» откроют новый сезон КХЛ матчем за Кубок открытия. Сегодня в 18.30 мск КХЛ опубликует полный календарь на предстоящий сезон.