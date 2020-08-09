Министр информации Ливана подала в отставку, во время протестов в Бейруте пострадало больше сотни военных

Телеканал Al Jazeerа сообщает, что во время акций протеста, которые сейчас проходят в Бейруте, пострадали уже минимум 728 человек. Задержаны 19 активистов. Среди пострадавших — уже больше сотни военных, в том числе восемь офицеров. Об этом говорит сегодня телеканал Al-Hadath.

По его сведениям, в числе пострадавших значатся восемь офицеров.

Сегодня подала в отставку министр информации Ливана Маналь Абдель Самад . Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.



«После ужасной катастрофы в Бейруте я подаю в отставку и желаю моей любимой родине как можно скорее восстановить свое благополучие», — заявила она. Абдель Самад извинилась перед гражданами Ливана за то, что не смогла оправдать их ожидания. Это первый политик из кабмина страны, который после взрыва подает в отставку.

Напомним, в субботу в Бейруте прошли массовые беспорядки (которые начались с антиправительственной демонстрации). Оппозиционеры обвиняют власти Ливана в коррупции и требуют досрочных выборов. Также протестующие хотят, чтобы по факту взрыва в порту Бейрута провели независимое расследование.