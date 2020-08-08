Беспорядки в Бейруте: тысячи протестующих требуют отставки правительства

В Бейруте на протесты вышли тысячи людей. Участники требуют отставки правительства и реформ после взрыва, в котором погибли более 100 человек. Об этом сообщает Reuters.

Протестующие массово забрасывают полицейских камнями и петардами, полиция отвечает гранатами со слезоточивым газом. На месте столкновений у здания парламента в Бейруте работают Машины Красного креста и Гражданской обороны. По данным ливанского Красного креста, в результате столкновений пострадали 142 человека.

Также известно, что протестующие ворвались в здания министерств иностранных дел и экономики.

«Мы остаемся здесь. Мы призываем ливанский народ занять все министерства», — сказал один из демонстрантов в мегафон.

Протестующие также скандировали «Народ хочет падения режима» и держали плакаты с надписью «Уходите, вы все убийцы».

СМИ уже сообщили, что военнослужащие открыли огонь в попытке разгона протестующих. Однако охрана ливанского парламента опровергла информацию о стрельбе. Там заявили, что обвинения в стрельбе боевыми патронами выглядят очень подозрительно. «Мы подчеркиваем, что наша задача — защита здания парламента», — приводит «РИА Новости» сообщение телеканала LBCI News.

Напомним, капитан судна Rhosus, которое перевозило аммиачную селитру, Борис Прокошев рассказал свою версию взрыва груза в порту Бейрута. По его словам, для взрыва селитры было нужно внешнее воздействие.