Илья Самошников пообещал играть с «Локомотивом» на победу

Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников рассказал, что думает о будущем сопернике по первому туру нового сезона российской Премьер-лиги.

— «Локомотив» — хорошая команда, мы совсем недавно с ними встречались. Там есть несколько индивидуально сильных футболистов, но мы в любом случае будем играть на победу, - отметил защитник Илья Самошников.

Также футболист поведал, как команде провела короткий перерыв между сезонами и как готовится к новому. По мнению защитника, Премьер-лига сильно отличается от того уровня, к которому игрок привык.

— Межсезонье получилось коротким, но было много нагрузки. Несколько дней были двухразовые тренировки, но я думаю, мы подойдем в отличном состоянии к первой игре после этого микроцикла. Я сам только дебютировал в Премьер-лиге в этом году, другие скорости, другой уровень, другие люди, другое мышление, видение. Тяжелее, но я стараюсь привыкнуть, окрепнуть. Нужно прибавлять, работать, — заявил Самошников.

Матч между «Рубином» и «Локомотивом» пройдет во вторник 11 августа, на Ак Барс Арене. Старт встречи запланирован на 20:00 по московскому времени.