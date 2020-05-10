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Айдар Метшин с детьми посадил картошку у родителей

11:37, 10.05.2020
Айдар Метшин с детьми посадил картошку у родителей
Фото: принтскрин "Инстаграма" Айдара Метшина

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин с детьми посадил картошку в доме у родителей. Об этом он сообщил на своей странице в «Инстаграме», где опубликовал фото с дочерью Алиной и сыном Муратом.

На фотографии Айдар Метшин стоит в резиновых сапогах и с лопатой в руках. По словам мэра Нижнекамска, сажать картошку — это семейная традиция.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин призвал сажать овощи и картошку, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. В пример он привел своих родителей, которые каждый год сажают картофель и делают заготовки. «Пришло время вернуться на землю-матушку, не только загорать и шашлыки жарить, но и растить овощи», — сказал тогда глава Казани.

ОбществоВласть Татарстан
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