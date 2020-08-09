В Абхазии выявили первого больного коронавирусом россиянина

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В Абхазии выявили первого отдыхающего из России, больного коронавирусом. Его уже отправили на лечение в РФ.

Сообщается, что тесты на коронавирусную инфекцию за сутки прошли 149 человек. Диагноз подтвердился у 14 из них. Единственный среди них россиянин приехал на отдых в Гагру к родственникам, сейчас они находятся на изоляции, передает ТАСС.

Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационаре находятся 42 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Одна пациентка выписана с отрицательным результатом.

Ранее врачи в Абхазии обеспокоились открытием границы с Россией. По мнению врачей, наплыв российских туристов может привести к вспышке коронавируса.

