Генпрокуратура РФ: Татарстан стал одним из антилидеров по коррупции

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Татарстан одним лидеров по числу преступлений, связанным с коррупцией: за январь-июнь 2020 года было выявлено 707 зафиксированных фактов преступления. По этмоу показателю республику обогнали Москва (1 400) и Краснодарский край (708), сообщается в документе Генпрокуратуры РФ.



Число зарегистрированных преступлений за указанный период в республике составило 2 496, предварительно расследованных преступлений — 1712, нераскрытых преступлений 1 186, выявлено лиц, совершавших преступления — 662. Татарстан лидирует по количеству преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения — 375. В состоянии наркотического опьянения в РТ зарегистрировано 48 преступлений.

Напомним, в середине июля сообщалось о том, что прокуратура Татарстана выявила на 36,5% больше коррупционных преступлений.

