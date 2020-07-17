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Прокуратура Татарстана выявила на 36,5% больше коррупционных преступлений

20:59, 17.07.2020
Прокуратура Татарстана выявила на 36,5% больше коррупционных преступлений
Фото: Реальное время

Прокуратура Татарстана за первое полугодие 2020 года выявила на 36,5% больше коррупционных преступлений. Такие данные озвучили сегодня на коллегии ведомства.

«Отмечается активизация их деятельности по выявлению фактов взяточничества, в том числе совершенных в крупном размере», — передает пресс-служба ведомства.

Также прокуратура требует усиления работы по возмещению ущерба, причиненного коррупционными преступлениями. Суды уже рассмотрели 51 уголовное дело о коррупционных преступлениях в отношении 64 человек.

Ранее в Казани за взятку 120 тысяч не посадили эксперта Роспотребнадзора.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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