Школы, больницы и 158 коровников: программа капремонта в Татарстане в 2020 году

Самые ремонтируемые — теплые туалеты

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана опубликовало выкладку по объектам, которые капитально отремонтируют в этом году. Всего будет отремонтировано 1 108 объектов, большинство которых — 478 — относятся к сфере образования.

Здесь реализуются четыре программы:

капитальный ремонт объектов образования (172 объекта);

капитальный ремонт ресурсных центров (17 объектов);

капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий (три объекта);

капитальный ремонт теплых туалетов (286 объектов).

На капитальный ремонт объектов образования потратят 3,1 миллиарда рублей. На данный момент отремонтированы 32 школы (из 36), 10 детских садов (из 87), 13 функциональных зон в общеобразовательных и коррекционных школах (из 42). Также ведутся работы в трех коррекционных школах.

Ремонт ресурсных центров обойдется в 681,3 миллиона, на 16 объектах ведутся работы, один полностью готов. 190 миллионов уйдут на капремонт учебных корпусов и общежитий, сейчас строители ведут работы на всех трех объектах. Еще 110,5 миллиона потратят на ремонт теплых туалетов, большинство из них еще не отремонтировали — только ведутся подготовительные работы.

Ровно полмиллиарда направят на программу капитального ремонта 22 спортивных объектов. Сейчас завершен только один — МБУ «Спортивная школа «Юность».

Второе по числу объектов — 427 — сельское хозяйство. Здесь реализуются семь программ. Фото minstroy.tatarstan.ru

По отрасли сельского хозяйства

Второе по числу объектов — 427 — сельское хозяйство. Здесь реализуются семь программ:

капитальный ремонт зернотоковых хозяйств (127 объектов);

капитальный ремонт конеферм (11 объектов);

капитальный ремонт коровников (158 объектов);

капитальный ремонт машинно-тракторных парков (66 объектов);

капитальный ремонт овощекартофелехранилищ (12 объектов);

капитальный ремонт птицеферм (12 объектов);

капитальный ремонт зданий ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства (41 объект).

На данный момент готовы 28 коровников, 27 зернотоковых хозяйств, 10 машинно-тракторных парков, 32 здания ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства, а также по одному овощекартофелехранилищу и конеферме.

Уже готовы два детских лагеря и один молодежный центр

В категории «Молодежная политика» есть три программы, которые предусматривают ремонт 28 объектов:

капитальный ремонт молодежных центров (пять объектов);

капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей (шесть объектов);

капитальный ремонт подростковых клубов (17 объектов).

На капремонт молодежных центров и укрепление материальной базы потратят 284,6 миллиона, работы завершены только в МБУ «Молодежный центр «Алан». Устройство детских оздоровительных лагерей обойдется в 258,4 миллиона, пока что готовы лагеря «Молодежный» в Казани и «Кама» в Мамадышском районе. Что касается подростковых клубов, то объем финансирования составляет ровно 100 миллионов, работы ведутся на 16 объектах из 17.



Что касается подростковых клубов, то объем финансирования составляет ровно 100 миллионов, работы ведутся на 16 объектах из 17. Фото kzn.ru

Отремонтированы челнинская больница и одна детская школа искусств

По отрасли здравоохранения реализуются две программы:

капитальный ремонт объектов здравоохранения (восемь объектов);

капитальный ремонт стационаров (26 объектов).

Ремонт стационаров потребует 1,7 миллиарда, ремонт завершен в ГАУЗ «Набережно-Челнинская инфекционная больница» (блоки В1 и В2) и ГАУЗ «Апастовская центральная районная больница», в здании дневного стационара поликлиники и стоматологическом и диагностическом отделениях. Еще 69 миллионов уйдут на другие объекты здравоохранения.

Еще по одной сфере, культуры, есть две программы:

капитальный ремонт объектов культурного назначения (37 объектов);

капитальный ремонт образовательных учреждений отрасли культуры (восемь объектов).

На объекты культурного назначения уйдут 427 миллионов. Сейчас ремонт завершен на 11 объектах. Также работы закончились в МБУДО «Апастовская детская школа искусств». В целом на программу капитального ремонта образовательных учреждений отрасли культуры направят 138 миллионов.

Еще 69 миллионов уйдут на другие объекты здравоохранения. Фото kzn.ru

Сельсоветы и Росгвардия

По другим направлениям действуют шесть программ:

капитальный ремонт зданий советов поселений (21 объект);

капитальный ремонт зданий социального обслуживания (37 объектов);

капитальный ремонт муниципальных архивов (семь объектов);

капитальный ремонт зданий лесничеств, подведомственных Министерству лесного хозяйства (14 объектов);

капитальный ремонт зданий, подведомственных МВД по РТ (три объекта);

капитальный ремонт объектов Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по РТ (14 объектов).

Сейчас ремонт завершен на одном подведомственном МВД по РТ объекте (общий объем финансирования составляет 70,5 миллиона), в четырех учреждениях социального обслуживания (121,3 миллиона), трех муниципальных архивах (50 миллионов), двух лесничествах (70,5 миллиона), 10 зданиях исполкомов поселений (34,4 миллиона).



Дарья Пинегина