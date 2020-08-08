В Казани строительство второй ветки метро начнется в конце 2020 года

Фото: казметрострой.рф

В конце 2020 года в Казани планируются начать строительство второй ветки метро. Об этом рассказал директор ГИСУ РТ Марат Айзатуллин.

«В конце года мы пройдем тендеры, получим контракт и стартанем. Ведь, понимаете, построить метро — это не то же самое, что построить детский клуб. Каждая станция требует огромных сумм», — сказал Айзатуллин в интервью Андрею Кузьмину

По данным Айзатуллина, государственная экспертиза завершится в Москве примерно через три месяца. После нее ведомство планирует начать работу, а пока на месте стройки ведутся подготовительные работы.

Также он рассказал, что одна из станций новой ветки будет построена сразу с переходом в магазин ИКЕА.

Ранее Приволжское управление Ростехнадзора потребовало приостановить работы по строительству второй ветки метро в Казани от станции «Фучика» до станции «Сахарова».

