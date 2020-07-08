Ростехнадзор потребовал приостановить строительство метро в Казани

Фото: казметрострой.рф

Приволжское управление Ростехнадзора требует приостановить работы по строительству второй ветки метро в Казани от станции «Фучика» до станции «Сахарова». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ростехнадзор провел проверку ранее выданные предписаний АО «Казметрострой» и ГИСУ РТ. Выяснилось, что до сих пор строительно-монтажные работы проводятся в отсутствие разрешения на строительство и оценки соответствия проектной документации требованиям технических регламентов. Также нет утвержденной ГИСУ проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.

Ростехнадзор повторно выдал предписание в отношение «Казметростроя». Материалы направлены в Арбитражный суд РТ. ГИСУ РТ получил уведомления на составление протокола об административном правонарушении, передает ведомство.



Ранее в Казани началось строительство тоннеля второй ветки метро от станции «Улица Академика Сахарова». Сообщалось, что проект первого этапа строительства второй линии уже получил положительное утверждение Госэкспертизы.

