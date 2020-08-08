В Альметьевске оценили бизнес-планы безработных

Фото: Минтруд РТ

В Альметьевском центре занятости населения состоялся Экспертный совет по рассмотрению бизнес-планов безработных для оказания им финансовой помощи на организацию бизнеса.

Пять безработных представили свои бизнес-планы. Они представили проекты по изготовлению кухонной мебели, оказанию флористических услуг, общественного питания, установке и обслуживанию телевидения, наращиванию ресниц. Все проекты направлены в государственную налоговую инспекцию для прохождения регистрации предпринимательской деятельности, сообщает министерство труда, занятости и соцзащиты.

Отмечается, что мероприятие проходило с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Ранее министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова рассказала, что Татарстан намерен вернуться к докризисному уровню занятости в 2021 году.

