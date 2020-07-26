Татарстан намерен вернуться к докризисным показателям безработицы в 2021 году

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова рассказала, что Татарстан намерен вернуться к докризисному занятости в 2021 году.



По словам министра, снижение темпов безработицы уже идет.

«Осенью мы ставим задачу постепенного возврата на тот уровень занятости, который был до кризиса. Если в начале кризиса мы трудоустраивали около 70 человек в неделю, то сегодня — до 1,3 тысячи человек в неделю. Идет снижение темпов безработицы, прихода новых людей на биржу труда. Люди понимают, что скоро предстоит собрать детей в школу. Граждане активно трудоустраиваются», — рассказала Эльмира Зарипова в программе «Интервью без галстука» Андрея Кузьмина.



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