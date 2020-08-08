В Горкинско-Ометьевском лесу в Казани откроется выставка продукции из вторсырья

В казанском Горкинско-Ометьевском лесу в понедельник, 10 августа, в контейнерном центре CUBE откроется Zero Waste Lab. Там будут работать лекторий и выставка с продукцией из вторсырья, а также экспозиция, демонстрирующая этапы переработки полезных отходов.

В этот же день в 18.00 в лектории контейнерного центра CUBE пройдет лекция на тему «Разделяем отходы правильно».

12 августа там же, в 18.00, проведут лекцию «Гринвошинг: как не попасть в ловушку зеленого маркетинга» на которой обсудят, какие виды отходов можно сдать в переработку, как различать типы пластика. Также пришедшим на лекцию расскажут, какие товары только притворяются «зелеными» и что стоит за словами «эко», «био» и «органик».

Выставка будет работать на первом этаже контейнерного центра CUBE со вторника по воскресенье. Со вторника по четверг посетить ее можно будет с 11.00 до 18.00, а с пятницы по воскресенье — с 11.00 до 20.00, передает мэрия Казани.

В июле в Казани возле главного входа в новый центр семейного отдыха на Павлюхина открылась выставка московского художника Дмитрия Каварги «Атлеты неофутуризма». Скульптуры возмутили депутата Казгордумы от КПРФ Алексея Серова.

