Спасатели ищут тело 14-летнего мальчика, купавшегося в озере в центральном парке Зеленодольска

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В озере в центральном парке Зеленодольска утонул 14-летний мальчик.

Сообщение об этом поступило в экстренные службы сегодня днем. Согласно оперативной информации, мальчик купался в озере и неожиданно ушел под воду.

На место прибыли сотрудники экстренных служб, водолазы ведут поиски пропавшего. Фонтан, работающий на озере, отключили для обеспечения безопасности проведения поисковых работ, сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.

Ранее в Балтасинском районе мужчина утонул в пруду, проигнорировав запрет на купание.